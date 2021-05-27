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Bolu'da ormancılar olası yangınlara müdahaleye hazır

27.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı: - "Bölge Müdürlüğümüze 126 personelimiz daha ilave olacak. Bunlarla beraber güçlü olacağız ama vatandaşımız da ne kadar duyarlı olursa o kadar etkili ve başarılı oluruz"

Bolu ve Düzce'de faaliyet alanı bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında tatbikat yaptı.

Müdürlük bünyesinde bulunan Bolu, Düzce, Aladağ, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka orman işletme müdürlükleri, olası yangınlara müdahale için 11 ilk müdahale aracı, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 dozer, 13 greyder, 7 ekskavatör ve 200 personelle 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Ayrıca 13 yangın gözetleme kulesi bulunan müdürlük sorumluluk sahasında, su ikmalinde kullanılan 24 yangın havuzu ve 46 yangın göleti de yer alıyor.

Orman köylerine her türlü ihtiyaçlarında ve orman yangınlarında kullanmaları için verilen 147 su tankeri de yangınlarda kullanılıyor.

Özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde Bolu ve Düzce bölgesinde meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale etmek için her an tetikte bekleyen ekipler, Aladağ bölgesinde bulunan Değirmenözü mevkisinde tatbikat gerçekleştirdi.

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği çıkan yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti.

- "Orman yangınları açısından riskli döneme giriyoruz"

Tatbikata katılan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, gazetecilere, orman yangınları açısından riskli döneme girildiğini söyledi.

Olası orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Bıyıklı, "Eğitimlerle de son rötuşlarımızı yapmış olduk. Orman yangınlarına karşı diri ve canlı olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bıyıklı, ekiplerin olası orman yangınlarına müdahale için 7/24 esasına göre hazır beklediğini dile getirerek, "Bolu Bölge Müdürlüğümüze 126 personelimiz daha ilave olacak. Bunlarla beraber güçlü olacağız ama vatandaşımız da ne kadar duyarlı olursa o kadar etkili ve başarılı oluruz." dedi.

Bıyıklı, sadece kendi bölgelerinde değil, ülkenin herhangi bir yerinde meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına destek verdiklerini, diğer illerden de ekiplerin zaman zaman kendilerine destekte bulunduğunu sözlerine ekledi.

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