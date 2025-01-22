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  4. Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

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22.01.2025 15:26
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Uyanık'ın ailesinin yanı sıra, üniversiteden arkadaşları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Eslem'in babası Orhan Uyanık'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri cenaze

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