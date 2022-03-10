Bolu'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bolu'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolundan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi istikametine seyreden Hülya Y. idaresindeki 14 DA 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Ümit E. yönetimindeki 14 T 1006 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, Hülya Y. ile oğlu ve taksi şoförü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



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