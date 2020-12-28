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Bolu'da otomobilin motorunun patlama anı ve çıkan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi

BOLU HABERLERİ  | 28.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Bolu'da otomobilin motorunun patlama anı ve çıkan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bolu'da, arıza yapan bir otomobilin motorunun patlama anı ve yanması kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nda Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil arıza yaparak stop etti.

Sürücüsünün yeniden çalıştırmaya çalıştığı esnada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi.

Sürücünün panikle araçtan çıktığı esnada yangın meydana geldi.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın patlama anı ve yanması bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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