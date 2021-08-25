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Bolu'da otomobilinde 20 kilo 600 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

25.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otomobilinde 20 kilo 600 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Bolu'da otomobilinde 20 kilo 600 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Bolu'da, otomobilinde 20 kilo 600 gram esrar ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl sınırlarına girdiği belirlenen araç, Anadolu Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 70 paket halinde 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ile mermiler bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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