Bolu'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemeleri dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında, Bolu'daki 3 özel eğitim okuluna spor malzemeleri teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri Bolu'daki öğrencilere ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Vali Erkan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve özel eğitim okullarından öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Vali Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü projenin Türk sporuna ayrı bir ivme kazandıracağını söyledi.

Özellikle son günlerde Türkiye'nin sporda tesisleşme atılımları ile sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıların memnuniyetle izlendiğini anlatan Kılıç, "En son tekvando takımımız ile boks takımımız göğsümüzü kabarttı. İşte bu projelerin sonuçları bunlar, bu çalışmaların ürünleri. Bunlara hep beraber devam edeceğiz. Gençlerimizi ne kadar sporun içine dahil edersek başarılar da gelecektir." şeklinde konuştu.

Kılıç, projeyle engelli bireylerin de daha çok spora dahil edildiğini belirterek, "Engelli öğrencilerimizin de spora daha adapte olacaklarını ve sporla haşır neşir olacaklarını biliyoruz. Belki ileride farklı alanlarda ülkemizi uluslararası düzeyde temsil ederek çok önemli yerlerde olacaklarını düşünüyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çilkara ise proje kapsamında 81 ildeki 500 özel eğitim okulundaki farklı engel gruplarının kullanımı için üretilen 27 bin 259 spor malzemesinin illerdeki dağıtımının devam ettiğini kaydetti.

Çilkara, proje sayesinde Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Hatay'a kadar 81 ildeki binlerce engelli öğrencinin spor yapma imkanına kavuşacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 3 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Törende Bolu Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu, görme engelli sporcular ise goalball müsabakası yaptı.

