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Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

29.01.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan ve Irak'tan İstanbul'a gittiği belirlenen yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bir valizde yapılan detaylı aramada, peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili valizin sahibi gözaltına alındı.

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