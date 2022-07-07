YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da sağanak sele neden oldu

Bolu'da sağanak sele neden oldu

07.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sağanak sele neden oldu

Bolu'da sağanak sele neden oldu

Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, Çeltikdere köyündeki iki mahalleden geçen 7 derenin taşmasıyla sele neden oldu.

Sel nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, sağanak nedeniyle ilçede sel meydana geldiğini belirterek, "Çeltikdere köyünde 2 mahalleden geçen dereler taştı. Yerleşim alanlarında zarar yok, ekili alanlar zarar gördü." diye konuştu.

Bolu'da sağanak sele neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
sel Bolu sağanak

Bolu Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:22
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.