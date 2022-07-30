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Bolu'da sıcaktan bunalanlar Akkayalar Travertenleri'ne akın etti

30.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sıcaktan bunalanlar Akkayalar Travertenleri'ne akın etti

Hafta sonu sıcak havadan bunalanlar serinlemek için "Bolu'nun Pamukkalesi" olarak bilinen orman içindeki Akkayalar Travertenleri'nde vakit geçirdi.

Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, özellikle çetin kış şartlarının yaşanmasıyla adından söz ettiren Bolu'da da etkisini gösteriyor.

Kentte sıcak havadan bunalanlar Pamukkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük blok traverteni olma özelliği taşıyan, şifalı suyunun yanı sıra orman içinde olması dolayısıyla eşsiz manzaralar sunan Akkayalar'a gitmeyi tercih etti.

Ziyaretçiler mineralli suların bulunduğu şifa kaynağı 2 havuzda serinlemeye çalışırken, travertenleri gezen bazı aileler de orman içinde piknik yaptı.

İşletmeci Salih Çetin, gazetecilere, yılın en sıcak günlerinin yaşandığını ancak Bolu'da yaz mevsiminin çok kısa geçtiğini aktararak, "Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği günler 60 günü aşmıyor. Şu anda sıcak günler yaşamamızdan dolayı talep var. İnsanlar serinlemeye geliyorlar. Yaz aylarında yoğun ilgi var. Burada konaklama olmadığı için insanlar günübirlik geliyorlar. Geniş mesire alanımız var. Travertenleri geziyorlar, havuzlarda serinliyorlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu akkayalar travertenleri

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