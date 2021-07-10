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Bolu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan çiftten biri öldü, diğeri yaralandı.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan T.Ş. ile Nazım O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ş, yanındaki tabancayla Nazım O. ve eşi Ziyaver O'ya ateş etti.

Nazım O. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ziyaver O. ise yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nazım O'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberi alarak olay yerine gelen Nazım ve Ziyaver O'nun sinir krizi geçiren yakınları, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

T.Ş. ise jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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