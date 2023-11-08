Bolu'da sis zincirleme trafik kazasına neden oldu

D-100 kara yolundan İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. yönetimindeki 45 R 2600 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu Kartalkaya kavşağındaki kırmızı ışıkta duran S.G. idaresindeki 14 ACK 140 plakalı otomobil ve N.B'nin kullandığı 06 FE 6641 plakalı kamyona çarptı.
Kazada H.Ç. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan L.Ç. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı yolcu, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.