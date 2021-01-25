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Bolu’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 25 kişiye 8 bin 100 lira ceza

25.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, haftasonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 25 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü.

Bolu’da, haftasonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 25 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.
Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde haftasonu boyunca getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 25 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

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