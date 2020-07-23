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Bolu'da son bir ayda maske takmayan 802 kişiye para cezası kesildi

BOLU HABERLERİ  | 23.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Bolu'da son bir ayda maske takmayan 802 kişiye para cezası kesildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma bölgesinde son bir ay içerisinde maske takmayan 802 kişiye toplam 721 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal mesafe ve maske denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları maske takımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor.

Son bir ay içerisinde maske takmayanlara yönelik yapılan kontrollerde, 802 kişiye 721 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine, kentte salgının kontrol altında olduğunu, alınan tedbirlerin devam ettiğini, vatandaşların sosyal mesafe ile maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

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