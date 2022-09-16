Bolu'da tadilatta olan okulun çatısındaki arı yuvaları ekiplerce temizlendi

Bolu'da bir okulun tadilatı sırasında çatı katında bulunan arı yuvaları ekipler tarafından alındı.

Aşağı Soku Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda tadilat çalışması yapan işçiler, çatı katında çok sayıda arı yuvası olduğunu gördü.

Yuvaları kendi imkanlarıyla bulundukları yerden alamayan işçiler, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliğinden yardım istedi.

Birlikte tarım danışmanı olarak görevli Ercan Özer, bölgeye gitti.

Özel koruyucu kıyafetlerini giyen Özer, arı yuvalarına spreyle müdahale etti. Arılar spreyin etkisiyle uzaklaştıktan sonra yuvalar çatı katından alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Yıldırım Beyazıt İlkokulundaki tadilat çalışmalarına destek veren Mustafa Özerdem, tadilat sırasında çatı katında bulunan arı yuvalarını kendi imkanlarıyla uzaklaştıramayınca Bolu Arı Yetiştiricileri Birliğinden yardım istediklerini söyledi.

Özerdem, arı yuvalarının ekiplerce alınmasının ardından çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



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