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Bolu'da tartıştığı bacanağı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

BOLU HABERLERİ  | 06.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Bolu'da tartıştığı bacanağı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından pompalı tüfekle vurulan 71 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde Süleyman Ö. (71) ile bacanağı Fatih E. arasında tartışma çıktı.

Fatih E, tartışmanın ardından aracına doğru yürüyen Süleyman Ö'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Süleyman Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih E. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Süleyman Ö'nün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartışmanın miras nedeniyle çıktığı iddia edilerken, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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