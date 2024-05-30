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Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandı

AA AA
30.05.2024 07:59
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Bolu'da, başka bir aracın çarpması sonucu uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan Tokad-i Hayrettin Türbesi ile Bolu kent merkezi arasında trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar yapılan güzergahta kaza yapan araç arayan ekipler, zaman zaman araçlarının megafonundan anons yaptı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren arama çalışması sonrasında kaza yerinin D-100 Karayolu'nun Dağkent mevkisi olduğu belirlendi.

Olay yerine giden ekipler, yoldan çıkarak ağaçların arasından yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan aracı buldu.

Ağır hasar alan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü Ayşenur C. ile annesi Safiye C. sağlık ekipleri tarafından ambulansta muayene edildi.

Hayati tehikesi bulunmayan Safiye C. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine sevk edildi.

Ayşenur C. polis ekiplerine verdiği ifadesinde marka model ve plakasını göremediği beyaz renkli bir aracın çarpması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığını belirtti.

Polis ekipleri, kazaya neden olan aracın bulunması için güzergahta bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntüleri üzerinde inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu

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