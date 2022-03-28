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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

28.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bolu'da narkotim ekiplerince kent merkezinde gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Ticaretinin Önlenmesine" yönelik kent merkezindeki çalışmasında, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde arama yapıldı.

28,46 gram metamfetamin, 11,51 gram kokain ve 1,75 gram esrar ele geçirilen aramada, otomobildeki F.B. (21) ile M.Ç. (26) de gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.B. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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