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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

09.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yürütüldü.

Uygulama sırasında durdurulan araçta ve sürücü Şerafettin E'nin (50) üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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