Bolu'da üzerine ağaç düşen kişi kurtarıldı

Bolu'da üzerine ağaç düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kozlu köyü Kirazlı Alanı mevkisinde ormanda ağaç kesen Necati K'nin (66) üzerine ağaç düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla ağacın altında çıkarılan Necati K, iş makinesinin kepçesinde yaklaşık 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşındı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Necati K, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



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