Bolu'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçede yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ekiplerinin teslim aldığı yaralı kuş, karnı doyurulduktan sonra veteriner hekimliğe götürüldü.

Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz