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Bolu'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

16.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bolu'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçede yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ekiplerinin teslim aldığı yaralı kuş, karnı doyurulduktan sonra veteriner hekimliğe götürüldü.

Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Bolu'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

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