YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da yüksek kesimlerde kış, merkezde bahar yaşanıyor

Bolu'da yüksek kesimlerde kış, merkezde bahar yaşanıyor

AA AA
29.02.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin karla kaplı olduğu, kent merkezi ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Yağışların aralıklarla etkili olduğu Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı, 167 santimetre ölçüldü.

Kayakseverlerin uğrak noktası arasında yer alan merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist bulunuyor.

Kartalkaya'ya gelenler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Bölgede yer alan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel ise hafta içi yüzde 75, hafta sonunda ise tam dolulukla hizmet veriyor.

Karın keyfini çıkarmak için Kartalkaya'yı tercih eden Minel Yılmaz, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yaşadığı İstanbul'da hiç kar görmediklerini söyledi.

Ankara'dan günübirlik tatil için gelen Mehmet Emre Taşçılar da küresel ısınmanın, mevsimleri etkilediğini düşündüğünü kaydetti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı yerlerde çiçeklerin açtığını dile getiren Taşçılar, "Mevsimler ileri kaydığı için de mart ve nisanda hava soğuyor ve don yapıyor. Açmış çiçekler maalesef dondan olumsuz etkileniyor." dedi.

BAHARIN MÜJDECİSİ ÇİÇEKLER AÇTI

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölköy Barajı'nın çevresindeki ormanlık alanda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baharın müjdecisi çiçekler açtı.

Kent merkezi ve çevresinde bahar havasını değerlendirmek isteyenler, açık alanlarda vakit geçiriyor.

Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler ise doğayla iç içe olmanın keyfine varıyor.

Zonguldak'tan gelen Akın Yılmaz, daha önce de ziyaret ettiği tabiat parkını beğendiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi açıdan önemli konuma sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dört mevsimi de aynı anda görebilmekteyiz. Bolu'da o yerlerden biri. Gölcük'te ona ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Yılmaz, normalde bu mevsimde kar beklendiğini ancak az miktarda yağış olduğunu dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kestiTermometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti
Çeşme’de "Topluluk Destekli Tarım" projesi hayata geçtiÇeşme’de "Topluluk Destekli Tarım" projesi hayata geçti
Millet Kıraathanesi emeklilerin ikinci evi olduMillet Kıraathanesi emeklilerin ikinci evi oldu
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Snowboard İlkbahar kış

Bolu Namaz Vakitleri 29 Şubat Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
13:11
İkindi
16:18
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Perşembe

Kökez eczanesi
Merkez
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Derman eczanesi
Gerede
Çalik eczanesi
Goynuk
Kiliçarslan eczanesi
Merkez
Mengen eczanesi
Mengen
Ege eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.