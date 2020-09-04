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Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

BOLU HABERLERİ  | 04.09.2020 22:30 | Son Güncelleme

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Kıbrıscık'a bağlı Alemdar yaylasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Alemdar yaylasında çıkan yangın, yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle Seben, Kıbrsıcık, Dördivan ve Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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