Bolu'daki tabiat ve milli parkları Kurban Bayramı'nda 63 bin 845 kişi ziyaret etti

Bolu'daki tabiat ve milli parklar, Kurban Bayramı'nda 63 bin 845 kişiyi ağırladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller ve Abant milli parkları ile Gölcük, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Göksu, Karagöl tabiat parklarına akın etti.

Abant Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş ve gezinti yaptı, piknik alanlarında mangal yaktı.

Yedigöller Milli Parkı ile Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Göksu, Karagöl tabiat parklarına gelen ziyaretçiler ise kalabalıktan uzak, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şubesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatili süresince Abant Milli Parkı'nı 27 bin 740, Gölcük Tabiat Parkı'nı 23 bin 164, Yedigöller Milli Parkı'nı ise 9 bin 616 kişi ziyaret etti.

Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Sünnet ve Sülüklü gölleri ile Aladağlar bölgesinde bulunan Göksu ile Kıbrıscık ilçesindeki Karagöl tabiat parklarını da toplam 3 bin 325 kişi gezdi.

