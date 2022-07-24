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Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek

24.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin, beklenmeksizin çok acil şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Merkeze bağlı Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle vatandaşların sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 20 Temmuz'da Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplandı.

Bolu Valiliği Abant Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin beklenmeksizin çok acil şekilde yapılmasına ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı.

Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasının devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin Valilik ve Kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile Kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak idari ceza kesileceği kaydedildi.

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