Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor

ZAFER GÖDER - Bolu'da futbol okuluna giden ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen kız futbol takımı oyuncuları, performanslarıyla göz dolduruyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sosyal Futbol Okuluna giden 24 kız sporcu, cumartesi ve pazar günleri antrenörleri gözetiminde antrenman yapıyor,

Hem antrenmanlarda hem de kendi aralarında yaptıkları maçlarda performanslarıyla göz dolduran kız futbolcular, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla adeta profesyonel futbolcular gibi çalışıyor.

- "Kızlar futbola hiç erkek sporu gibi bakmıyor"

Antrenör Ömer Yavuz, AA muhabirine, 7 yıldır kız futbol takımıyla çalıştığını söyledi.

Beden eğitimi öğretmenliği yaptığı zamanlarda kız öğrencilerin sporla ilgilenmesi için çaba harcadığını belirten Yavuz, "Zaten okul takımımızda da kızlarla bu faaliyetleri yürütüyorduk. Bolu'da birinci olup diğer illere gittik hatta Türkiye finallerine kaldığımız dönemler oldu. Kız futbol takımıyla bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Yavuz, futbol okulu kurarak çocukların futbolu daha iyi öğrenmesi için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Burada kız çocuklarının da futbola yatkınlığını ortaya çıkararak onları lige katmak ve hazırlamak için bir faaliyet yapmış olduk. Şu anda çocuklarımızın yaşları küçük. Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na katılmak için 2004-2006 yaş grupları oynamıştı. Bizim yaş gruplarımız ise 2008-2010 olduğu için katılamıyoruz. Allah nasip ederse 2 yıl sonra katılacağız. Hedefimiz 6-7 yıl sonra çocuklarımızı kadınlar 3. Ligi'ne katarak, onların profesyonel liglerde oynaması sağlamak." diye konuştu.