YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

03.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu merkezinde aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde tipi görülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yarım metreden fazla olduğu Seben ve Kıbrısçık ilçesinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada, Bolu'yu Seben ve Kıbrısçık ilçelerine bağlayan kara yolunun kenarındaki çam ağaçları, üzerinde bulunan kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler, çam ağaçlarının her an devrilme riski nedeniyle ilçe yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit olduŞırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu
Motorlu kuryelerden zam protestosuMotorlu kuryelerden zam protestosu
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
13:12
İkindi
15:54
Akşam
18:20
Yatsı
19:41
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.