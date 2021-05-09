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Boluspor, 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı

09.05.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcular Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeleri feshedilen oyuncuların tüm alacaklarının ödendiği vurgulanan açıklamada, futbolculara kariyerlerinde başarı dilendiği kaydedildi.

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