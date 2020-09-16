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Boluspor, Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor

BOLU HABERLERİ  | 16.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Sportif direktör Barbaros Gözneli: "Boluspor'un olduğu yerde her zaman iddia vardır; rakip kim olursa olsun fark etmez"

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un sportif direktörü Barbaros Gözneli, 2. haftada deplasmandaki Adana Demirspor maçına iyi hazırlanıp galibiyetle kente dönmek istediklerini söyledi.

Gözneli, kulübün yayın organı Boluspor TV'ye yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında oynadıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşması, transferler ve pazartesi günü oynayacakları Adana Demirspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beypiliç Boluspor'un çok yeni bir kadroya sahip olduğunu aktaran Gözneli, "Hem yeni yönetim hem yeni teknik ekip mevcut. Bu sene çok köklü değişiklikler oldu kulüpte. Bu aynı zamanda aramıza katılan futbolcu arkadaşlarımız için de geçerli. Geçtiğimiz haftaya hazırlanırken yaptığımız transferlerin çoğu da aramıza kısa süre önce katılan arkadaşlardı. Bundan dolayı da birbirleriyle sadece 1-2 idman yaparak maça çıkan arkadaşlarımız oldu ama buna rağmen çok dirençli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gözneli, yeni bir takım olmalarına rağmen ilk 11'inde geçen sezondan 9 oyuncusu olan Ankara Keçiörengücü'ne karşı güzel mücadele ettiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin en organize takımlarından birine karşı çok net gol pozisyonlarına girdik. Çok net bir penaltımız da ne yazık ki verilmedi. Bu koşullara rağmen ben yine çok iyi ve dirençli bir oyun oynadığımızı ve çok pozisyona girdiğimizi düşünüyorum ama ne yazık ki taraftarımızı sevindirecek bir galibiyet alamadık. Bu oyun güzel günlerin ve güzel sonuçların habercisi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferlerin çoğunun ligin ilk karşılaşmasında forma giyme şansı bulduğunu anlatan Gözneli, oyuncular birlikte daha çok antrenman yaptıkça bunun maçlara pozitif yansıyacağına inandığını belirtti.

Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor kaşılaşmasına ilişkin de Barbaros Gözneli şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon son hafta ligde kalan bir Boluspor'dan sonra bu sene yeni yönetimle beraber geçtiğimiz dönemden kalan mali yükümlülükleri bu sene yerine getirmemiz gerekiyordu. Zaten transferlerimizi de bunların ışığında yaptık. Baktığımızda rakibimiz Adana Demirspor'un bütçesi bizden çok daha fazla ama ona rağmen biz denk bir bütçe uygulayarak transferler yaptık ve ona rağmen çok da iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Boluspor'un olduğu yerde her zaman iddia vardır; rakip kim olursa olsun fark etmez. Adana Demirspor deplasmanına giderken iyi bir hazırlık yapıp galibiyetle dönmek istiyoruz."

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