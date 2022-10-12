YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Boluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar: "Denizli maçını kazanıp ilk 3'ün içerisinde yer almak istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 14 Ekim'de evlerinde ağırlayacakları Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleşen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar koordinesinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Antrenman sırasında gazetecilere açıklama yapan Karafırtınalar, Altaş Denizlispor maçının hem kendileri hem de rakipleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Denizli ekibinin alt sıralardan kurtulmak istediğini anlatan Karafırtınalar, "Biz de üst sıralarda kalmak için mücadele edeceğiz. İçeride 2 seferdir berabere kalıyoruz. Bunu galibiyetle süslememiz lazım. İyi mücadele ediyoruz, pozisyonlara giriyoruz ama Denizli maçını kazanıp ilk 3'ün içerisinde yer almak istiyoruz." dedi.

Karafırtınalar, Altaş Denizlispor maçının zor geçeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an Denizli için bitmiş bir şey yok. 2 puanları var ama üstlerindekinin 3, onun üstündekinin de 5 puanı var. 1 maç kazandıkları zaman tehlikeli bölgeden çıkacaklar. Denizlispor için lig belki de yeni başlıyor. Belki de içeride ligin en zor maçını oynayacağız. Küçümseyecek ya da rakip seçecek gibi bir durumumuz yok. Her maç bizim için final havasında. Bu maç da öyle olacak."

Cezalı oyuncuları olmadığını ancak arka adalesinde ikinci yırtık olan Gökhan Alsan ile gribal enfeksiyonu bulunan Guy Lucien Michel Landel'in antrenmanlara katılamadığını aktaran Karafırtınalar, Landel'in maça çıkabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldüBolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü
Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandıFatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Boluspor Bolu spor toto 1.lig

Bolu Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:45
İkindi
15:53
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.