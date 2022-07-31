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Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi renklerine bağladı

31.07.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Balde ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ibrahima Balde, geçen sezon Giresunspor'da forma giymişti.

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