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Boluspor galibiyet serisi yakalamak istiyor

27.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Reha Erginer: "Manisa maçı bizim için önemli, kazanarak oradan dönmek istiyoruz" - Futbolcu Berk Yıldız: "Bu maçı da kazanarak başladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 30 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Manisaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ligde 11 puan ile 10'uncu sırada bulunan kırmızı beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Erginer, deplasmanda oynayacakları maçın çok önemli olduğunu söyledi.

Manisaspor'un 3 teknik direktör değiştirdiğini, sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade eden Erginer, "Manisaspor, kadro derinliği bakımından bulunduğu yerin takımı değil. Oynadıkları futbol, aldıkları skordan daha iyi. İyi futbol oynuyorlar ama onlar da skora yansıtamıyorlar. İki takım için de zor karşılaşma olacak. Bizim için önemli bir maç, kazanarak oradan dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Erginer, ligdeki takımların puan aralıklarının çok yakın olduğuna dikkati çekerek, "Üç dört hafta sonra ligin daha net bir hal alacağını düşünüyorum. Alt, üst ve orta tarafın biraz daha netleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Bu sezonun geçmiş sezonlardan daha zor olduğunu vurgulayan Erginer, şöyle konuştu:

"Herkesin herkesi içeride ya da dışarıda yenebildiği, sürpriz sonuçların fazlasıyla alındığı bir lig. Onun için bu skorlar bence devam edecek. Sıralamalar da suni, bu şekilde devam edecek. İlk yarı bitene kadar ligin şekilleneceğini düşünüyorum. Takımlar, hedeflerini ilk yarının bitimine göre belirleyecekler, hedefleri ona göre revize edecekler."

- Kaleci Alıcı: "Seri yakalayıp kendi hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz"

Kaleci Ömer Alıcı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Gol yemeden iki haftanın geçmesi, bizim için çok sevindirici. Bunları daha fazla yapıp bir seri yakalayıp kendi hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz. Bunun için çok iyi birliktelik yakaladık. Futbol anlamında çok zor yakalanabilecek bir şey. Bunu değerlendirip bu sene bunun meyvesini almak istiyoruz. Manisaspor maçında da kazanma isteğimiz en üst seviyede olur, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Berk Yıldız ise dört haftadır maçlara iyi başladıklarını anlatarak, "Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz. Maçlara üstün başlasak da maçlarda istediğimiz skoru bulamıyoruz. Bu haftada iddialı ve güçlü bir rakiple oynayacağız. Bu maçı da kazanarak başladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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