Boluspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınlar, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak bunu telafi edeceklerini söyledi..

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerini elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik ettiğini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin genç ve dinamik bir takım olduğunu belirten Karafırtınalar, "Haklı bir galibiyet elde ettiler. Bize gelince geçen hafta da deplasmanda 10 kişi mücadele ettik. Bugün de 1- 0 mağlupken 1 kişi eksik kaldık. Deplasmanda geçen hafta bunu tolere etmiştik. Çünkü öyle bir takım savunma refleksi verdi. Bunu da başardılar. Ama içeride oynadığımız için o riskleri almak durumundaydık. Öne biraz fazla çıktık. Orta sahada eksik kaldık. Bu genç dinamik takım bizi biraz zorladı." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, ikinci devre yaptıkları 3 değişikliğin sahaya olumlu yansıdığını dile getirerek, "Maçta 2-3 tane pozisyonumuz var. Belki bunları gole çevirebilseydik beraberlikle kurtarabilirdik. Ama neticesinde günün sonunda kaybettiğimiz bir maç var. Sezon başında böyle bir şeyin olması çok sevindirici değil. Ama her şerde bir hayır vardır diyeceğiz. Çok fazla takılmayacağız." ifadesini kullandı.

Boluspor'un oynadığın iki karşılaşmada da kırmızı kart gördüğünü anımsatan Karafırtınlar, "Kart olaylarına daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini arkadaşlara bir kez daha hatırlatacağız. Bu VAR sistemi çok değişik sonuçlar çıkartabilecek önümüzdeki haftalarda. Bunun üzerinde de çalışacağız. Kaybettik üzgünüz. Ama telafi edeceğiz." dedi.

Karafırtınalar, VAR sistemi olduğu için hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini de sözlerine ekledi.

- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin ise Bolu'ya zorlu bir maç oynayacaklarını bilerek geldiklerini dile getirdi.

Boluspor'un ciddi transferler yaptığını anımsatan Diyadin, "Biz de bunun tam aksine, geçen yıl devre arasından beri süregelen transfer yasağımız var. Transfer yasağımız olmasına rağmen geçen yılki kadrodan 7-8 oyuncunun gitmesine de müsaade edildi. Transferi açıp daha güçlü, yukarılara hedef koyan kulüp bir takım için konuşmuştuk. Verilen sözler böyleydi. Ancak hem oyuncularımız gitti, hem transfer yasağı henüz açılmadı." dedi.

Diyadin, kendi yetiştiği ve büyüdüğü kulüp olan Gençlerbirliği için mücadele ettiklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Oyuncularıma beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Hem formamıza, hem kulübümüze aidiyet duygusunu gösteriyoruz. Bugünkü maçta da tekrar her şeylerini ortaya koydular. Oyun disiplinimize, şablonumuza bağlı kalarak çok farklı kazanacağımız bir maçı 2-1 tamamladık. Bu bizim için mutluluk verici. Çocukları ayrıca tebrik ediyorum. Ligin ilk 2 haftasında belki en çok koşan en çok mücadele eden takımız. Tecrübesiz bir takımız. Maçı daha önce koparabilirdik. Koparmamız gerekiyordu. Ama bu tecrübe maalesef bizde yok. Biraz oynadıkça olacak. Lig başlangıcı olarak bu şartlarda ilk 2 maçta 4 puan iyi bir puan."

Ligin daha başında olduklarını ve takımların da henüz kendisini göstermediğini de ifade eden Diyadin, "Takımların oturması 6-7. haftayı buluyor. Ama başlangıçlar önemli. Hedeflerini özellikle yukarı koyanlar için başlangıçlar ve alınan seri galibiyetler önemlidir. Bizim içinse mevcut durumda böyle bir giriş puanı almak ayrıca bir önemli." dedi.



