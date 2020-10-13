YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Boluspor, Narven Termal Kasaba’da stres attı

Boluspor, Narven Termal Kasaba’da stres attı

BOLU HABERLERİ  | 13.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Narven Termal Kasaba’da düzenlenen ’Survive’ etkinliğinde keyifli anlar yaşadı.
TFF 1. Lig takımı Boluspor, ilin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba’da düzenlenen etkinliklerde ligin stresini atarak keyifli anlar yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip, tesis içerisinde bulunan Pançeta Et Restoran’da öğlen yemeği yedikten sonra Narven Macera Parkı’nda hazırlanan birbirinden zor 6 parkurda mücadele etti. Parkurda oynanan oyunlarda renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte oyuncular hem ligin stresini attı hem de keyifli bir gün geçirdi.
Parkurları başarı ile tamamlayan Boluspor ekibi, etkinliğin sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi
Giresun Belediye Meclisi, Ekim ayı 2’inci toplantısını gerçekleştirdi
Giresun Belediye Meclisi, Ekim ayı 2’inci toplantısını gerçekleştirdi
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı
MESKİ’den 27 farklı noktada yatırım atağı
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Bolu Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:45
İkindi
15:51
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Bolu Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Aylin Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
24 Temmuz Basın Bayramı
24 Temmuz Basın Bayramı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.