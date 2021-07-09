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Boluspor, Talha Erdoğan ve Abdurrahim Dursun ile anlaşma sağladı

09.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, Talha Erdoğan ve Abdurrahim Dursun ile anlaşma sağladı

Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'dan Talha Erdoğan ve Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan Talha Erdoğan ile 3 yıllık, Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transfer edilen futbolcuların kariyerleri hakkında da bilgiler verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2000, Eskişehir doğumlu olan Talha Erdoğan, 2011 yılında Eskişehirspor altyapısında futbola başladı. 2018 yılında profesyonel olan genç futbolcu, Eskişehirspor forması ile 45 karşılaşmada görev yaptı. 1998 Bayburt doğumlu olan Abdurrahim Dursun, Bayburt Özel İdare Spor'da futbola başladı. Daha sonra 1461 Trabzon'a transfer olan genç futbolcu, 2017 yılında Trabzonspor'da profesyonel oldu. Dursun ayrıca, Ümit Milli ve U20 Milli takımlarında da 14 kez forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da geçiren Abdurrahim Dursun, TFF 1. Lig'de 25 maçta görev yaptı. Dursun, Trabzonspor forması ile 3'ü Avrupa Ligi olmak üzere, 14 karşılaşmada görev yaptı."

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