Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den hakem kararlarına tepki:

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, son 4 karşılaşmada ciddi hakem hatalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Özköylü, çok iyi oynadıkları ve kazanmayı sonuna kadar hak ettikleri bir maçı yedikleri basit bir golle berabere bitirerek, çok istedikleri bir galibiyeti alamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Genel duruma bakıldığında Boluspor'un şu anda olduğu yeri kesinlikle hak etmediğine vurgu yapan Özköylü, "Biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Bu takım kim ne derse desin, kim dışarıdan ne etki yapmaya çalışırsa çalışsın mutlaka ligde kalacak. Biz buna inanıyoruz. Bu takımın kalitesi bunu başaracak güçte ve kalitede. İyi bir sonuç, iyi bir galibiyet bizim için çıkışın başlangıcı olacak." şeklinde konuştu.

- Hakem hataları iddiası

Boluspor'un oynadığı son 4 karşılaşmada hakem hatalarının ön plana çıktığını ileri süren Özköylü, "Genel hatları ile son 4 haftada maalesef karşılaştığımız hakem yönetimlerini dikkate aldığımız zaman çok enteresan şeyler oluyor sahada. Bu hafta 5 oyuncumuz sarı kart görmüş, geçen hafta 6 oyuncumuz sarı kart görmüş, biri kırmızı kart görmüş. Hakemlerin maça etkileri çok ciddi anlamda fazla olmaya başladı." ifadelerini kullandı.