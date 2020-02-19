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  4. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den hakem kararlarına tepki:

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den hakem kararlarına tepki:

BOLU HABERLERİ  | 19.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

"Son 4 maç itibarıyla asla ve asla adaletli hakem yönetimleriyle karşılaşmadık"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, son 4 karşılaşmada ciddi hakem hatalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Özköylü, çok iyi oynadıkları ve kazanmayı sonuna kadar hak ettikleri bir maçı yedikleri basit bir golle berabere bitirerek, çok istedikleri bir galibiyeti alamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Genel duruma bakıldığında Boluspor'un şu anda olduğu yeri kesinlikle hak etmediğine vurgu yapan Özköylü, "Biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Bu takım kim ne derse desin, kim dışarıdan ne etki yapmaya çalışırsa çalışsın mutlaka ligde kalacak. Biz buna inanıyoruz. Bu takımın kalitesi bunu başaracak güçte ve kalitede. İyi bir sonuç, iyi bir galibiyet bizim için çıkışın başlangıcı olacak." şeklinde konuştu.

- Hakem hataları iddiası

Boluspor'un oynadığı son 4 karşılaşmada hakem hatalarının ön plana çıktığını ileri süren Özköylü, "Genel hatları ile son 4 haftada maalesef karşılaştığımız hakem yönetimlerini dikkate aldığımız zaman çok enteresan şeyler oluyor sahada. Bu hafta 5 oyuncumuz sarı kart görmüş, geçen hafta 6 oyuncumuz sarı kart görmüş, biri kırmızı kart görmüş. Hakemlerin maça etkileri çok ciddi anlamda fazla olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Özköylü, kimsenin Boluspor ile uğraşmaması gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizim ekmeğimizi, emeğimizi, sahadaki mücadelemizi, alın terimizi çalmaya teşebbüs edemez, etmemeli. Bizi lütfen diğer takımlardan ayrıştırmaya çalışmasınlar. Ayırmaya çalışmasınlar." diye konuştu.

Bariz olarak karşılaştıkları hakem hatalarının görüntülerini çıkartıp isteyene verebileceğini anlatan Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 4 maç itibarıyla asla ve asla adaletli hakem yönetimleriyle karşılaşmadık. Bu çok net. İstesinler maç içerisindeki bütün görüntüleri çıkarayım. Bizim gördüğümüz sarı kartlarla rakibe verilmeyen sarı kartları hepsini görüntülerle ispat ederim. Sahada iki takım mücadele etsin. Kim hak ediyorsa kim iyiyse kim daha az hata yapıyorsa o kazansın. Siz hata yapmayın. Lütfen yapmayın. Bizim canımızı yakmayın."

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Bolu Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü Hakem hataları TFF 1. Lig

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