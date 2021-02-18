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Boluspor'un efsane futbolcusu Rıdvan Ertani, toprağa verildi

18.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Boluspor'un efsane futbolcusu Rıdvan Ertani, toprağa verildi

Beypiliç Boluspor'un en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran "Japon" lakaplı Rıdvan Ertani'nin cenazesi, toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle dün 76 yaşında hayatını kaybeden Ertani için, Beypiliç Boluspor Karaçayır Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene, Ertani'nin ailesinin yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, antrenörler, futbolcular, kulüp çalışanları ve taraftarlar katıldı.

Törende konuşan kulüp başkanı Abdullah Abat, Boluspor camiasına başsağlığı dileyerek, "Boluspor'a 13 yıl emeği geçmiş Rıdvan Ertani ağabeyimizi 'Japon Rıdvan' diye biliriz. Boluspor'un en şanlı dönemlerinde, yüreğini ortaya koyarak nice başarılara imza atmış bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Ertani'nin cenazesi, Paşaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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