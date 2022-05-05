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Bolu'ya Ramazan Bayramı'nda 33 bin 801 ziyaretçi geldi

05.05.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'ya Ramazan Bayramı'nda 33 bin 801 ziyaretçi geldi

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'daki milli park ve tabiat parkları, 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 33 bin 801 kişiyi ağırladı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bayram tatilinde Yedigöller Milli Parkı'nı 5 bin 675, Abant'ı 16 bin 262, Gölcük'ü 11 bin 320, Göksu'yu 123, Sünnet'i 126, Beşpınarlar'ı 12 ve Kara Göl Tabiat Parkı'nı 282 kişi ziyaret etti.

En çok ziyaretçi Abant ve Gölcük Tabiat Parkları'na gelirken, en çok ziyaret bayramın birinci ve ikinci günü gerçekleşti.

Bolu'daki milli park ve tabiat parklarını bayramın birinci günü 2 Mayıs'ta 10 bin 78, bayramın ikinci günü 3 Mayıs'ta 11 bin 61 kişi ziyaret etti.

Milli park ve tabiat parklarında, jandarma ekipleri tarafından vatandaşların güzel bir tatil geçirmesi için önlemler alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:41
Öğle
12:55
İkindi
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Akşam
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