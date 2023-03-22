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Bomba iddia! Arka Sokaklar dizisi geri mi dönüyor?

22.03.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yeni bölümleri bir süredir ekrana gelmiyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin “Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı.” diyerek final haberini vermişti. Arka Sokaklar izleyicilerini sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bomba iddia! Arka Sokaklar dizisi geri mi dönüyor?

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin dizinin final bölümü çekilmeden bittiğini açıklamıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D İç Yapımlar’ın dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Anlaşma sağlanması durumunda oyuncuları arasında sevilen isimlerin yer aldığı fenomen dizi yeniden yayınlanacak.

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Arka Sokaklar'ın kendi günü olan cuma akşamları Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla sevenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.


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