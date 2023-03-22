Bomba iddia! Arka Sokaklar dizisi geri mi dönüyor?

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin dizinin final bölümü çekilmeden bittiğini açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D İç Yapımlar’ın dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Anlaşma sağlanması durumunda oyuncuları arasında sevilen isimlerin yer aldığı fenomen dizi yeniden yayınlanacak.

Arka Sokaklar'ın kendi günü olan cuma akşamları Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla sevenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.



