Bomba iddia! Ayşegül Çınar uyuşturucudan tutuklandı mı?

Reytingi yüksek, gözde bir diziyle şöhret olan, ardından başka bir yapıma geçen genç ve güzel oyuncu A.Ç. arkadaşları ile önceki akşam Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendi. 2. Sayfa’nın özel haberine göre oyuncu, eğlence dönüşü aracıyla polis çevirmesine takıldı.

Polisler, oyuncunun bagajında fazla miktarda 'yasaklı madde' buldu. Etiler Polis Karakolu'na götürülen oyuncu A.Ç. tutuklandı.

İlk ifadesinde ise şöyle söyledi: "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu."

Haberde geçen oyuncu A.Ç.'nin Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar olduğu iddia edildi. Şimdi tüm gözler Ayşegül Çınar'a çevrildi.

Çınar, Reynmen adlı Yusuf Aktaş'la da aşk haberleriyle gündeme gelmişti. (SnobMagazin)

