MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Ayşegül Çınar uyuşturucudan tutuklandı mı?

Bomba iddia! Ayşegül Çınar uyuşturucudan tutuklandı mı?

07.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bomba iddia! Ayşegül Çınar uyuşturucudan tutuklandı mı?

2. Sayfa'nın haberine göre "Eğlence dönüşü aracıyla polis çevirmesine takılan A.Ç. uyuşturucudan tutuklandı." Herkes A.Ç.'nin kim olduğunu merak ederken iddialare göre isim Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar...

Reytingi yüksek, gözde bir diziyle şöhret olan, ardından başka bir yapıma geçen genç ve güzel oyuncu A.Ç. arkadaşları ile önceki akşam Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendi. 2. Sayfa’nın özel haberine göre oyuncu, eğlence dönüşü aracıyla polis çevirmesine takıldı.

Polisler, oyuncunun bagajında fazla miktarda 'yasaklı madde' buldu. Etiler Polis Karakolu'na götürülen oyuncu A.Ç. tutuklandı.

İlk ifadesinde ise şöyle söyledi: "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu."

Haberde geçen oyuncu A.Ç.'nin Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar olduğu iddia edildi. Şimdi tüm gözler Ayşegül Çınar'a çevrildi.

Çınar, Reynmen adlı Yusuf Aktaş'la da aşk haberleriyle gündeme gelmişti. (SnobMagazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Görüntüler çileden çıkardı! 'Her gün yeni bir vahşet'Görüntüler çileden çıkardı! 'Her gün yeni bir vahşet'
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Aydemir Akbaş'tan bomba sözler!

Aydemir Akbaş'tan bomba sözler!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Diğer Haberler

Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nihat Altınkaya kimdir?

Ayşegül Çınar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Ayşegül Çınar kimdir, nerelidir?

Deniz Baysal Yurtçu'dan İbrahim Zarap isyanı! 'Her gün yeni bir vahşet'

Görüntüler çileden çıkardı! 'Her gün yeni bir vahşet'

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın: Mehmet Aslantuğ asilliğinin yanında...

Diziye damga vurdular! 'Kibarlığının ve asilliğinin yanında...'

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Murat Balcı'dan Esra Dermancıoğlu isyanı! 'Dehşete kapılarak izliyorum'

Esra Dermancıoğlu'un öptüğü fotoğrafı silmişti! İsyan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.