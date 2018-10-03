Bomba iddia! Cem Yılmaz ve Defne Samyeli...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, altı ay önce Defne Samyeli ile birlikteliğini duyurmuş ve hayranlarını şaşırtmıştı. Cem Yılmaz'ın şarkıcı, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile olan birlikteliği bir adım daha ileriye taşıyacağı iddia edildi.

Milliyet'te yer alan haberde, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’ projesinin çekimlerini bitirmesinin ardından, önümüzdeki ay Çeşme’de Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Çeşme The Stay otelde evlenecekleri iddia edildi.

Defne Samyeli’nin kızları için böyle bir karar aldığı, Cem Yılmaz’ın da sevgilisinin bu isteğine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

