Taksi ücreti kavgası başına dert açtı: İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, televizyon programında kardeşi Hüseyin Tatlı hakkında, "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" demişti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde taksici, mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma küfürleşmeye döndü.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verdi. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.

3 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin Tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşade altında kaldı.

TAKSİCİNİN HAYATİ RİSKİ VAR

Hüseyin tatlıysa taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan bu olaydan sonra gözler İbrahim Tatlıses'e çevrildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İbrahim Tatlıses'in kardeşinin bu olayıyla bir ilgisinin olup olmadığını sorguladı.