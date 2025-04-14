Ünlü rapçi Sansar Salvo sosyal medyadan yardım istedi! "Ruh sağlığım iyi değil"

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle üç ay tutuklu kalmıştı. Yakın zamanda tahliye edilen Arslan, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

BABASINA ŞİDDET UYGULADI!

Rapçi Ekin Can Arslan’ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olaydan sonra rapçi, babasına şiddet uyguladı. Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında tahliye olan rapçinin, babasına şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması şok etkisi yarattı.

"RUH SAĞLIĞIM İYİ DEĞİL"

Ekin Can Arslan, son paylaşımında yakınlarından kendisini hastaneye götürmeleri için yardım istedi. Arslan, "Birilerinin beni hastaneye götürmesi lazım, ruh sağlığım iyi değil." ifadelerini kullandı.