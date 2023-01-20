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Bomba iddia! Danla Bilic Kerem Bürsin ile aşk mı yaşıyor?

20.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kubilay Aka ile ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan fenomen Danla Bilic'in son olarak oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Bilic, Bürsin ile çıkan aşk iddiasını yalanladı.

Bomba iddia! Danla Bilic Kerem Bürsin ile aşk mı yaşıyor?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Kubilay Aka ile ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılmıştı. Geçtiğimiz akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen fenomen, Kerem Bürsin ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi.

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AŞK İDDİASINI YALANLADI

Aracına binerken ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Son ilişkimde SMS ile ayrıldım" cümleleri sorulunca Bilic, "Neyle ayrılacaktım?" diyerek kahkaha attı. Geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise, "Dünyanın en komik olayı olabilir" diyerek, oradan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Kerem Bürsin sosyal medya Oyuncu

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