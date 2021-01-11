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Bomba iddia! İclal Aydın ile Erdinç Gülener aşkı gündem oldu

11.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Bomba iddia! İclal Aydın ile Erdinç Gülener aşkı gündem oldu

Uzun süredir ekranlarda uzak olan İclal Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 49 yaşındaki Aydın'ın meslektaşı Erdinç Gülener'e kaptırdığı konuşuluyor.

Son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde boy gösteren oyuncu İclal Aydın, ardından İzmir Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aydın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

tv100'ün haberine göre; İclal Aydın, gönlünü kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı.

49 yaşındaki Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi.

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Aydın, 2002 yılında evlendiği Kemal Başbuğ'dan 2005 yılında boşanmıştı. Ardından yazar Tuna Kiremitçi ile nikah masasına oturan Aydın'ın bu evliliği bir yıl sürmüştü. Oyuncu son olarak Efe Kubilay ile 2015 yılında dünevine girmiş; ancak ikili 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

Aydın, Kemal Başbuğ ile evliliğinden Lal adında bir kızı bulunuyor.

Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu, Kertenkele ve Çukur gibi dizilerde rol almıştı.

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