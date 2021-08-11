Bomba iddia! Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek oldu

Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.

Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi.

İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi.

Schwimmer ve Aniston'dan henüz bu iddialara doğrulama gelmedi.

