MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek oldu

Bomba iddia! Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek oldu

11.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden Friends'te bir ayrılıp bir barışan Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edildi.

Bomba iddia! Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek oldu

Friends oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel Reunion bölümünde 'ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını ama birbirlerinin yanından geçip giden gemiler gibi olduklarını' açıklayan Aniston ve Shwimmer'ın bu programdan sonra daha yakınlaştığı öne sürüldü.

iqatfgC8C8OSulbA-636721830305856610

Closer dergisine konuşan kaynaklar, geçmişi hatırlamanın eski duyguları da açığa çıkardığını ve ikilinin Reunion çekiminin ardından mesajlaşmaya başladığını söyledi.

hangi-friends-bolumunu-ne-zaman-izlemeli-VYH9D

İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti ve ikili, Aniston'ın evinde 'kaliteli zaman' geçirdi.

--5175464

Schwimmer ve Aniston'dan henüz bu iddialara doğrulama gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'ndan samanlıkta seksi pozlar46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'ndan samanlıkta seksi pozlar
Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!
Christina Ricci kuaföründen hamile kaldıChristina Ricci kuaföründen hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Friends dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Muazzez Ersoy'dan canlı yayında TRT'ye sert tepki!

Muazzez Ersoy'dan canlı yayında TRT'ye sert tepki!

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.