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Bonservisi bile belli oldu! Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı...

10.08.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışında mutlu sona oldukça yakın. Sarı-Lacivertliler ısrar ettiği isimlerden olan Dominik Livakovic'i büyük oranda ikna ederken, bonservisi için de anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Bonservisi bile belli oldu! Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı...
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Dinamo Zagreb
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona oldukça yakın.

İlk olarak yıldız file bekçisiyle anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb’in de inadını kırdı. Hırvat ekibi, Kanarya’nın yaptığı son teklifi kabul etti. Kaleci mevkisini yabancı bir isme teslim etmek isteyen Sarı-Lacivertliler’in büyük ısrarı sonuç verdi.

BONSERVİSİ: 9 MİLYON EURO

livakovic

Livakovic'e Fenerbahçe’nin yanı sıra Sevilla ve Villareal de talip olurken, bu yarışı Sarı-Lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, 9 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Livakovic’in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe’ye transfer olacağı belirtildi.

ÜLKESİNDEN DIŞARI ÇIKMADI

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Başarılı eldiven, 2015 yılında Dinamo Zagreb ile profesyonel sözleşmeye imza attı. Uzun süre Dinao Zagreb’te oynayan Livakovic burada gösterdiği performansla dikkat çekerken, kaptanlık görevini de yaptı.

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