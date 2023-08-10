Bonservisi bile belli oldu! Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı...

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona oldukça yakın.

İlk olarak yıldız file bekçisiyle anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb’in de inadını kırdı. Hırvat ekibi, Kanarya’nın yaptığı son teklifi kabul etti. Kaleci mevkisini yabancı bir isme teslim etmek isteyen Sarı-Lacivertliler’in büyük ısrarı sonuç verdi.

BONSERVİSİ: 9 MİLYON EURO

Livakovic'e Fenerbahçe’nin yanı sıra Sevilla ve Villareal de talip olurken, bu yarışı Sarı-Lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, 9 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Livakovic’in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe’ye transfer olacağı belirtildi.

ÜLKESİNDEN DIŞARI ÇIKMADI

Başarılı eldiven, 2015 yılında Dinamo Zagreb ile profesyonel sözleşmeye imza attı. Uzun süre Dinao Zagreb’te oynayan Livakovic burada gösterdiği performansla dikkat çekerken, kaptanlık görevini de yaptı.

