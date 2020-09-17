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Bor içerikli Miafert pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kayseri’de üretim yapan Miafert İlaç Sanayi yetkilisi İrfan Tekin, üretilen Bor içeren takviye edici gıdanın pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu söyledi.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Miafert İlaç Sanayi yetkilileri, bor içerikli takviye edici gıdanın tanıtımını yaptı.

Bor içerikli Miafert pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek

Kayseri’de üretim yapan Miafert İlaç Sanayi yetkilisi İrfan Tekin, üretilen Bor içeren takviye edici gıdanın pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu söyledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Miafert İlaç Sanayi yetkilileri, bor içerikli takviye edici gıdanın tanıtımını yaptı. Tanıtımdan önce konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Virüsün artık kapımıza dayandığını biliyoruz. Virüs yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı etkiliyor. Yeni normal dönemde dikkat edilmedi. Maske, mesafe ve temizlik konularına hepimiz uymalıyız. Türkiye’de dahil dünyada 367 gazeteci virüsten hayatını kaybetmiş. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar. Bizim mutlaka maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz lazım” dedi.
Miafert İlaç Sanayi Yetkilisi İrfan Tekin ise, “Yapmak istediğimiz şey vücudu doğal şekilde beslemektir. Sahadaki araştırmaları kendimiz yaptık. Vücudun Bor’a ihtiyacı olduğunu öğrendik ve tüketmemiz gerektiğini fark ettik. Bor’un faydaları ve bunun tüketilmesini bilimsel çalışmalardan sonra öğrendik” diyerek şunları söyledi:
“12 yıldır faaliyet gösterdiğimiz sağlık sektöründe 2016 yılında Miafert ilaç sanayi markası ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Doğal olan güzeldir, bor içerikli takviye edici gıda ürünü ile doğala ve normale dönmeye çalışan vücut sistemimize yardımcı oluyoruz. Sindirim sistemini rahatlatarak bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamıza yardımcı oluyor.
Vücudumuzun ihtiyacı olan iç enerjiyi yükselterek mikroorganizmalara karşı mücadelemizi arttıran bir üründür. Kombin molekül yapısı ile hücre zarını korur, fonksiyonlarını arttırır ve bozulmuş olan hücre ve vücut mekanizmasını toparlar. Vücut tembelliği ile savaşan bir üründür. Tüm hastalıklara karşı bir cümlede bakış açımızı özetlersek, hastalıklar sonuçtur. Onları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmadan sonuçları değiştiremeyiz. Bu açıdan sebeplerin ortadan kalkmasına zengin mineral içeriği ile Miafert başarılı bir takviye edici gıdadır. Öz bileşen ve molekül yapısı ile tamamen yerli ve doğal bir ürünümüz olan 7Bor İçeren Takviye Edici Gıda’ sizinle tanışmayı bekliyor”
Op. Dr. Rukiye Uslup ise, “İçinde doğal mineral olan bir ürün. Ben ürünü de kullandım. Normalde yataktan kalkamıyordum. Ben 3 veya 4. gün yataktan fırlayarak kalkmaya başladım” dedi.
Op. Dr. Uslup, “İçinde vitamin yok. Vücutta görülmeyen hücreler olabilir. Bu mineral, hücrelerin tanıdığı ve sevdiği şeyler” diyerek takviye edici gıda hakkında şu bilgileri verdi:
“Miafert’teki fark Bor içerikli olması. Bor bir çok alanda kullanılıyor ama sağlıkla ilgili olan kısmı bizim için önemli. Vücudumuzda bor azaldığı zaman sıkıntı oluyor. Bor vücutta azaldığı zaman alüminyum giriyor vücuda. Bor hücre zarını kuvvetlendiriyor ve hücreler arası sıvı atılımını artırıyor. Hücre zarı bozulursa bir çok hastalığa yakalanıyor. Eskiden organik tarım yapılırken kimyasal gübre kullanılmıyordu. Topraktaki mineral ve bor düştü. Endüstride paketlenmiş gıdalarda alüminyum kullanılıyor ve bu gıda maddelerine geçiyor. Vücuda alüminyum girdiği zaman bor dışarı çıkıyor ve hücre yapısı bozuluyor. Hastalıklar baş gösteriyor. Mineral takviyesinde topraktan alamadığımız boru aldığımız zaman bütün hücre zarımız düzeliyor ve vücut çalışmaya başlıyor.”

Bor içerikli Miafert pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek

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