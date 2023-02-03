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Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni çıktı!

03.02.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Bora Akkaş ikinci kez dünyaevine girdi. Bir süredir beraber olduğu Oben Alkan ile evlenen Bora Akkaş'a çok sayıda tebrik mesajı geldi. Bununla birlikte Oben Alkan hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni çıktı!

Geniş Aile, İçimizden Biri, Emret Komutanım gibi dizilerle oyunculuk kariyerini taçlandıran Bora Akkaş, kendisi gibi oyuncu olan Seda Türkmen ile 2017 - 2019 yılları arasında evli kalmıştı. Ünlü oyuncu, Oben Alkan ile Milano'da hayatını birleştirdi. Bora Akkaş ve Oben Alkan ikilinin evliliği gündem olurken, Oben Alkan'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? İşte detaylar...

OBEN ALKAN KİMDİR?

Oben Alkan içerik üreticisidir. Sosyal medya üzerinden yemek tarifleri ve vlog tarzı paylaşımlar yapıyor.

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni çıktı!

Videoları yüz binlerce kez izlenen Oben Alkan'ın Instagram'da 135 bin takipçisi bulunuyor.

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni çıktı!

Eşi Bora Akkaş ile de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni çıktı!

Oben Alkan'ın kişisel hayatı üzerine fazla bilgi bulunmuyor.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 İstanbul doğumlu Doğa Bora Akkaş 32 yaşındadır. Dizi ve tiyatro oyuncusu, şarkıcıdır. 2002 yılından beri sanat dünyasında rol alıyor. Çok sayıda dizi, film projesinde rol aldı.

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir? Oben Alkan kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya fenomeni çıktı!

BORA AKKAŞ İLE SEDA TÜRKMEN NEDEN BOŞANDI?

2017 - 2019 yılları arasında evli kalan Bora Akkaş ile Seda Türkmen, 2 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtilmişti.


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