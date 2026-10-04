2 Aile Arasında afişi yayınlandı! 2 Aile Arasında ne zaman?

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı Aile Arasında'nın devam filmi “2 Aile Arasında” için geri sayım başladı. 9 yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan filmin afişi yayınlandı.
Ozan Açıktan’ın yönettiği “2 Aile Arasında” filminin oyuncuları arasında Engin Günaydın, Demet Evgâr, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal yer alıyor.
2017 yapımı Aile Arasında'nın devam filmi "2 Aile Arasında" 4 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.