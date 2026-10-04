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Başkalarının Hayatı'na öpüşme sahnesi damga vurdu!

Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Başkalarının Hayatı 3 Ekim Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Eylül Lize Kandemir'in başrolde olduğu dizideki öpüşme sahnesi X'te konuşuldu.

Başkalarının Hayatı'na öpüşme sahnesi damga vurdu!
Nebahat Kübra Akalın

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı dizisi 2. bölümüyle ekrana geldi.

Hülya, Erim’le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan’dan saklarken bir yandan da ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan’ın güvenini daha da kazanır. Ancak Erim’in Hülya’ya karşı ilgisi giderek artarken Hülya’nın Sarp’a karşı inkâr ettiği duyguları da kendini göstermeye başlar.

Başkalarının Hayatı na öpüşme sahnesi damga vurdu! 1

Dizide Sarp ve Hülya karakterinin öpüşme sahnesi ise X'te konuşuldu. Sosyal medyada sahnelere hem beğeni hem de tepki vardı.
Başkalarının Hayatı na öpüşme sahnesi damga vurdu! 2

Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül partnerliğine dair "Ateş gibi olmuşlar", "Çok yakışıyorlar", "Bayıldım sahnelere", "Aralarındaki çekim inanılmaz" yorumları yapıldı.
Başkalarının Hayatı na öpüşme sahnesi damga vurdu! 3

Kimi izleyici ise öpüşme sahnesinden rahatsız olarak "Taciz gibi geldi bana", "Sevimsiz buldum" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Lize Kandemir Başkalarının Hayatı dizisi
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