Başkalarının Hayatı'na öpüşme sahnesi damga vurdu!

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı dizisi 2. bölümüyle ekrana geldi.

Hülya, Erim’le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan’dan saklarken bir yandan da ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan’ın güvenini daha da kazanır. Ancak Erim’in Hülya’ya karşı ilgisi giderek artarken Hülya’nın Sarp’a karşı inkâr ettiği duyguları da kendini göstermeye başlar.

Dizide Sarp ve Hülya karakterinin öpüşme sahnesi ise X'te konuşuldu. Sosyal medyada sahnelere hem beğeni hem de tepki vardı.



Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül partnerliğine dair "Ateş gibi olmuşlar", "Çok yakışıyorlar", "Bayıldım sahnelere", "Aralarındaki çekim inanılmaz" yorumları yapıldı.



Kimi izleyici ise öpüşme sahnesinden rahatsız olarak "Taciz gibi geldi bana", "Sevimsiz buldum" yorumlarında bulundu.